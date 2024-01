Can Yaman sblocca nuovi obiettivi | ecco come si sta preparando alla prossima avventura

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Canraggiunge: l’attore e modello si prepara a vivere una nuovaCanè pronto ad abbracciare nuove avventure e ad interpretareruoli. Dopo il clamoroso successo della prima stagione di “Violail mare”, Can e Francesca Chillemi negli ultimi mesi sono stati impegnati con le riprese della seconda stagione che arriveràmente su Canale 5. L’amatoè diventato un punto di riferimento per i giovani, oltre ad essere un ammiratissimo attore è sempre in prima linea con le iniziative solidali. E’ un momento davvero importante e speciale per Can che continua con successo a regalare all’attore e al suo fandom un susseguirsi di emozioni. Leggi anche –>Lorella Cuccarini rivela: “A ...