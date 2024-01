Calendario sci di fondo oggi in tv | orari 20 km mass start | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Terminerà, domenica 28 gennaio, a Goms, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di: la tre giorni elvetica si concluderà con le gare distance in tecnica libera. La 20 kmvedrà il via alle ore 09.30 per le donne ed alle ore 13.30 per gli uomini. Per l’Italia saranno al via undici azzurri: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Martina Di Centa e Martina Bellini, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Paolo Ventura e Mikael Abram. Le gare della 20 km tldella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci disaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD (gara femminile) ed Eurosport 1 HD (gara maschile), ...