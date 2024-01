Calendario sci alpino oggi in tv | orari superG Cortina e Garmisch | programma | pettorali | streaming

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si va a concludere ufficialmente il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2023-2024. Sarà una domenica davvero importante per il Circo Bianco. Si inizierà alle ore 10.30 con ilfemminile di, mentre alle ore 11.30 si passerà aper ilmaschile. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, si andrà a concludere ilsull’Olympia delle Tofane. Dalle ore 10.30, quindi, si tornerà in azione con ilper una nuova occasione per Sofia Ga per centrare il successo dopo i due podi dei giorni scorsi. Attenzione, ovviamente, anche a Federica Brignone e Marta Bassino. Alle ore 11.30 si passerà a-Partenkirchen con il secondo dei duesulla celebre pista ...

Le due discese libere maschili di Chamonix, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, sono state cancellate. Le due gare veloci erano previste per venerdì 2 e sabato 3 febbraio sulla pist ...Si prevede il recupero nell’ambito dei Campionati Provinciali Memorial Valter Malacarne in calendario per il 24 marzo prossimo. Il Trofeo era stato organizzato dallo Sci Cai Mantova per oggi e domani, ...Proseguirà oggi, sabato 27 gennaio, a Goms, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni elvetica continuerà con le gare sprint in tecnica libera. Alle ore ...