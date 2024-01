Caldo | spariti giorni merla | sos siccità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 11.00 Smentiti gli antichi proverbi suidella. Le temperature record sconvolgono la natura, dopo un 2023 che ha fatto registrare un calo di precipitazioni del 14% e una temperatura di 1,14 gradi sopra la media storica del periodo 1991-2020. Lo si evince dall'analisi Coldiretti su dati Isac Cnr. Anomalie che preoccupano per la,vista la neve scarsa in diversi settori dell'arco alpino e della dorsale appenninica. E lo stress idrico aumenta via via che si scende a Sud, con apice nelle isole,cosa non normale a gennaio.