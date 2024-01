Caldiero vince 2-0 contro Desenzano e si conferma capolista del girone B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una partenza subito in salita impedisce aldi frenare la corsa deldelB, verso la serie C. I vicentinino il primato e si impongono 2-0 grazie alle reti di Mondini e Bithiene, firmate rispettivamente dopo 4’ e 25’. La formazione gialloverdella con autorità la situazione e mantiene inviolata la rete difesa da Kuqi. L’avvio lanciato consente alla compagine di Soave, ex di turno, di gestire la partita nel modo desiderato, impedendo a Paloschi e compagni di rendersi veramente pericolosi. Il copione della partita non cambia nella ripresa, con ilche, grazie all’attenta regia di Filiciotto, punta soprattutto a gestire la situazione, mentre la compagine biancazzurra cerca di aumentare i giri del proprio motore ...