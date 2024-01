Calciomercato Torino | Lovato sì ma spunta un altro nome a sorpresa

Calciomercato Napoli - anche il Torino su Ostigard Calciomercato Napoli, Ostigard in uscita e, dopo Genoa e Udinese, anche il Torino si inserisce per il difensore Leo Ostigard è in uscita dal ... (calcionews24)

Calciomercato Torino - si blocca la trattativa per Rafa Mir Calciomercato Torino, brutte notizie per i granata: la trattativa con il Siviglia per Rafa Mir ha subito una battuta d’arresto Brutte notizie per ... (calcionews24)

Calciomercato Juve - colpo di scena : clamoroso ritorno a Torino! colpo a effetto di Cristiano Giuntoli! Grande ritorno a Torino, anche i tifosi della Juventus sono senza parole. La Juventus si guarda intorno. ... (rompipallone)

Calciomercato Torino - occhi su Rafa Mir Calciomercato Torino, Vagnati guarda in casa Siviglia per l’attacco: al dirigente piace Rafa Mir per rinforzare la rosa di Juric Il Torino sta ... (calcionews24)

Calciomercato : Frosinone. Ufficiale l'arrivo di Seck dal Torino L'attaccante arriva in prestito fino a giugno FROSINONE - Il Frosinone ha reso di aver raggiunto l'accordo con il Torino "per l'acquisizione delle ... (ilgiornaleditalia)