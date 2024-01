Calciomercato Milan | Victor Nelsson in lista

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 28 gennaio 2024)del Galatasaray sulladella spesa dei rossoneri, Geoffrey Moncada sempre alla ricerca del difensore Continua la rincorsa di Geoffrey Moncada al difensore che avrà il compito di puntellare la difesa del. I rossoneri stanno da tempo sondando il terreno per comprendere se ci siano gli estremi per fare un’operazione in entrata in questa sessione di mercato invernale.Nellson del Galatasaray però sembra essere più un obiettivo di mercato in visione futura, il difensore danese che gioca nella Süper Lig è arrivato in Turchia nel 2021, il 25enne di Hornbæk potrebbe dunque raggiungere il connazionale Simon Kjær all’ombra della Madonnina, ammesso che quest’ultimo rimanga a ...