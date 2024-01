Calciomercato Milan | Rafael Leão tentato dal Nord di Londra

(Di domenica 28 gennaio 2024)e la suggestione Premier League, le due squadre dinel futuro? Ilperde forse definitivamente il treno per lo Scudetto, aspettando l’Inter che giocherà in casa della Fiorentina. Il pareggio scaturito dalla gara contro il Bologna è la metafora della stagioneista a metà tra l’entusiasmo e la cocente delusione. Nel tritacarne delle critiche finisce inevitabilmente anche, croce e delizia della notte del Meazza, appunto. L’attaccante si procura il rigore del potenziale 2-1 rossonero, dopo aver seminato il panico nella difesa avversaria. Il portoghese però, oltre l’azione che ha poi portato al penalty fallito da parte di Theo Hernández, non ha entusiasmato ...

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Il calcio ai tempi del calciomercato presenta partite che possono voler dire tanto per il presente, ma soprattutto per il futuro. È il caso di quei giocatori ancora in bilico nelle rispettive squadre ...Tornando però al gesto tecnico del calcio di rigore: io sono della scuola che sul dischetto ...Un 1X2 indecifrabile, che da il suo esito per come uno si sveglia la mattina. È questo il Milan che ci ...Questo ha ampliato la portata del messaggio di cui AC Milan si è fatta portavoce, ma ha anche contribuito a raggiungere gli oltre 550 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo e tutti gli ...