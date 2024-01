Calciomercato Milan – Difensore | il nome nuovo è quello di Kumbulla

34' - Clamorosa parata di Sommer. Bonaventura difende un pallone tra tre difensori e calcia praticamente dal dischetto, lo svizzero ha un colpo di reni clamoroso e manda in calcio d'angolo. 33' - ...Potrebbe essere Adam Idah il sostituto di Milan Djuric: si tratta di un attaccante classe 2001 attualmente in forza al Norwich che, pur non arrivando agli oltre due duecento centimetri del bosniaco, ...Idah andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Milan Djuric, trasferitosi al Monza in questa finestra di calciomercato. Dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Frosinone, l'allenatore ...