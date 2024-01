Calcio Uisp a 11 | Gabrielli trascina il Tresana | cade il Filattiera

(Di domenica 28 gennaio 2024) La Spezia, 28 gennaio 2024 – Amatori Per Lucio e Cgs Real Chippa tengono il passo del Valeriano Favaro Alinò, che batte La Serra valicando quota 50 tra le reti realizzate (in 14 gare), dopo la terza di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 della Legadella Spezia e della Valdimagra. Intanto il Montemarcello vince la sfida sul fondo contro l'Amatori, così lo raggiunge al penultimo posto. Amatorito dal tris di, così recupera un punto al leader del Girone 2, l'Amatori Castelnuovo, bloccato sul pari dal Gran Caffè Sarzana. Infine, nel Girone 3, il Ceserano, che riposa, viene raggiunto in vetta da Rangers Soliera e La Colomba 9.80, che però non fanno bottino pieno nelle loro sfide, altrimenti avrebbero potuto addirittura scavalcarlo. Poi, anche ...

