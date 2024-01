Calcio | Serie A | Verona-Frosinone 1-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gen. - (Adnkronos) - Ilconduce per 1-0 sulin un match valido per la 22/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere sin qui la partita il rigore trasformato al 48' da Suslov algol inA. Al 37' Turati ha parato un rigore a Duda.

Castellanzese e Folgore Caratese sono separate da un punto. Le cose non vanno come pronosticato su entrambi i lidi tant’è che i neroverdi proprio ... (sport.quotidiano)

Genova, 28 gen. (Adnkronos) - Il Genoa si impone 2-1 in rimonta sul Lecce nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di ... (liberoquotidiano)

Genova, 28 gen. (Adnkronos) – Il Genoa si impone 2-1 in rimonta sul Lecce nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di ... (calcioweb.eu)

La partita tra Lazio e Napoli si gioca domeica 28 gennaio alle 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...Giovedì 18/1 Venerdì 19/1 Sabato 20/1 Domenica 21/1 Lunedì 22/1 Martedì 23/1 Mercoledì 24/1 Giovedì 25/1 Venerdì 26/1 Sabato 27/1 Domenica 28/1 Lunedì 29/1 Martedì 30/1 Mercoledì 31/1 Giovedì 1/2 ...!Non dobbiamo arrivare dall’altra parte del mondo per trovare i talenti sportivi. Jannik è un esempio concreto di eccellenza italiana! Complimenti per questo grande successo!", scrive su X il presiden ...