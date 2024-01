Calcio | Serie A | Lazio-Napoli 0-0**

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Al 16' di Milan-Bologna l'arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... (liberoquotidiano)

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Al 16? di Milan-Bologna l’arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... (calcioweb.eu)

FIORENTINA: 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 18 Nzola; 9 Beltrán. In panchina: 30 ...Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Lazio-Napoli, match della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma.In classifica i biancocelesti, che interrompono una striscia di 4 vittorie di fila in Serie A. agganciano momentaneamente la Fiorentina, impegnata tra poco in casa con l'Inter, al 5° posto con 34 ...