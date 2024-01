Calcio | Serie A | Fiorentina-Inter 0-1**

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 lanel posticipo domenicale della 22/a giornata diA, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere il match il gol di Lautaro Martinez al 14'. Al 76' Gonzalez si fa parare un rigore da Sommer. In classifica i nerazzurri tornano in vetta con 54 punti, uno in più della Juventus, mentre i viola restano fermi al 5° posto a quota 34 insieme alla Lazio.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Al 16? di Milan-Bologna l’arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... (calcioweb.eu)

a segno al 14' con il gol numero 19 in questa Serie A, il 124° in maglia nerazzurra, eguagliando Mauro Icardi all'ottavo posto tra i migliori marcatori nella storia dell'Inter. Al 31' della ripresa la ...SERIE A - Un gol dopo 11' di Lautaro Martinez regala vittoria e primo posto all'Inter. Rimpianti Fiorentina: Nico Gonzalez si fa bloccare un rigore da Sommer.L’Inter passa comunque in vantaggio al quarto d’ora con Asllani che serve da calcio d’angolo un assist perfetto per Lautaro Martinez che realizza la rete numero diciannove in Serie A. Al 34' Sommer ...