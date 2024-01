Calcio | Serie A | Fiorentina-Inter 0-1**

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gen. – (Adnkronos) – L’batte 1-0 lanel posticipo domenicale della 22/a giornata diA, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere il match il gol di Lautaro Martinez al 14?. Al 76? Gonzalez si fa parare un rigore da Sommer. In classifica i nerazzurri tornano in vetta con 54 punti, uno in più della Juventus, mentre i viola restano fermi al 5° posto a quota 34 insieme alla Lazio. L'articolo CalcioWeb.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Al 16? di Milan-Bologna l’arbitro della gara ha ferma to il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan , fatto oggetto ... (calcioweb.eu)

A regalare la vittoria a Ten Hag ci pensano allora Antony e Hojlund. Sfida più complicata per i Reds invece, che hanno vinto 5-2 contro il Norwich, squadra di Championship, la Serie B britannica. A ...Dopo il trionfo all’ultimo respiro in Supercoppa contro il Napoli, l’Inter riprende immediatamente a correre anche in campionato battendo la Fiorentina nella delicata sfida della 22 giornata di Serie ...Lazio e Napoli non si fanno male, la sfida dell’Olimpico finisce senza gol e senza emozioni. Nel primo tempo più scacchi che calcio, gara molto tattica: da segnalare soltanto un paio di tentativi ...