Calcio | scontri dopo Turris-Messina | diversi feriti tra le forze dell' ordine

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un finale di partita in cui è successo di tutto, in campo e fuori, quello di, partita di serie C disputata nella serata di ieri.il pareggio dei siciliani in extremis, infatti, dagli spalti sono iniziati a volare oggetti in campo, con il direttore di gara costretto a sospendere momentaneamente il match. Al triplice fischio finale, all'esternoo stadio di sarebbe scatenata la rabbia ultras contro il cordone formato dalleper evitare il contatto tra le due opposte tifoserie rivali da anni. “Come amministrazione comunale condanniamo con fermezza ogni forma di violenza” ha dichiarato il sindaco di Torre del Greco (Napoli) Luigi Mennella nel commentare l’accaduto.