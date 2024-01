Calcio | Prima e Seconda categoria Massarosa e Corsanico Sogni playoff e salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il Forte 2015 rende visita alla pericolante Unione Tempio, gli squali vogliono mantenersi al secondo posto in classifica, oggi ci sarà da fare a meno però del match winner di domenica scorsa, il centrale Vaira si è infatti infortunato e non sarà della partita. Il tecnico Luca Cagnoni: "Impegno delicato, affrontiamo una squadra che ha bisogno estremo di punti". Novanta minuti delicati anche per il Capezzano che dopo due stop consecutivi vuole e deve rialzare la testa in casa con la Folgor Marlia. Sempre out però Maggiore, Ceragioli e Checchi. "Abbiamo analizzato gli errori e speriamo di non ricascarci", dice il tecnico Coli. Spareggioper ilche ospita alle Colline il Pescia che lo segue in graduatoria, in dubbio Cipollini a centrocampo per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione. Spareggio anche per la Torrelaghese che sarà ...