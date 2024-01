Calcio | Mazzarri | ' molto soddisfatto della squadra | alleno grandi uomini'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Sonoperché avevamo davanti unaforte, che lo scorso anno è arrivata seconda. C'erano tanti assenti, ragazzi che non giocavano da una vita hanno risposto alla grande. Lasi sta vedendo e ora ho avuto la conferma di avere. Sono contento, si vede già qualcosa che piace a me. Con le squadre di Sarri è difficile fare possesso palla, questo vuol dire che lasta facendo le cose bene. Ci è mancata un po' di profondità". L'allenatore del Napoli, Walter, commenta così il pareggio per 0-0 all'Olimpico contro la Lazio. "Lasciare fuori giocatori importanti è difficile -aggiunge il tecnico toscano-. Se i calciatori forti stanno bene, posso anche ...

Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Supercoppa di domani contro la Fiorentina a Riad, in ... (2anews)

Ultime occasioni per completare gli acquisti del mercato di gennaio, l’allenatore Walter Mazzarri spinge per un giocatore dell’Udinese. La sessione ... (spazionapoli)

C'è luce in fondo al tunnel per il Napoli . La squadra di Mazzarri ha vinto in extremis con la Salernitana nell'ultima di A e... (calciomercato)

Il lavoro di Simone Inzaghi continua a impressionare, come dimostrano anche le partite disputate fin qui. In vista della finale di Supercoppa ... (inter-news)

Mazzarri ha dimostrato che anche a Napoli un altro calcio è possibile La sconfitta e soprattutto il modo in cui è maturata non devono far ... (ilnapolista)

La risposta azzurra è nei piedi di Gaetano che al 67' ci prova con una botta al volo su corner calciato da Politano ma senza precisione. Al 75' Guendouzi la mette in verticale per Isaksen che la tocca ...L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Roma contro la Lazio di mister Maurizio Sarri. Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune ...Mazzarri ha fiutato il pericolo e ha mandato in campo forze fresche, inserendo Mazzocchi e Ngonge per i minuti finali. L'attaccante belga si è subito fatto stendere al limite dell'area e Zielinski ha ...