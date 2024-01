Calcio | Lautaro stende la Fiorentina | l' Inter sorpassa la Juve in vetta alla classifica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - L'sfrutta la frenata di ieri dellantus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro lai bianconeri incon un punto di vantaggio (54 a 53) e una partita da recuperare, a una settimana dal confronto diretto di San Siro. A decidere la sfida del Franchi ci pensa il solitoMartinez, a segno al 14' con il gol numero 19 in questa Serie A, il 124° in maglia nerazzurra, eguagliando Mauro Icardi all'ottavo posto tra i migliori marcatori nella storia dell'. Al 31' della ripresa la squadra di casa spreca undi rigore con Gonzalez che tira male e si fa parare l'esecuzione da Sommer. In ...

In avvio di partita è la Fiorentina che prova a fare la partita ma la prima occasione è per l'Inter, Martinez Quarta sbaglia il retropassaggio per Ranieri, Lautaro intercetta la palla punta l'area e ...58' - Ancora Darmian da destra, ancora tiro di prima intenzione di Lautaro che però spedisce la palla in Curva Ferrovia. 56' - Darmian riceve il cross di Bastoni e mette in mezzo dove Carlos Augusto ...È da lì che nasce la prima occasione da gol di Lautaro, mentre dall'altra parte la giocata vincente ...Al 74' Aureliano va al VAR per rivedere il contatto Sommer-Nzola e fischia calcio di rigore per ...