Calcio | il Genoa rimonta il Lecce 2-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 14.45 Ilvince insul(2-1) nel 'lunch match'. I salentini sbloccano la gara con una rete di Krstovic (31'). Nella ripresa ilsi butta in avanti per recuperare. Il pareggio arriva al 70' con Retegui che ribatte in gol un pallone finito sulla traversa; il sorpasso al 76' con Ekuban in rovesciata. Per iluna doccia fredda dopo una buona partita, ilimcamerara tre punti preziosissimi per il proseguimento del campionato.