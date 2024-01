Calcio Eccellenza Mazzola a Cerchiaia con il Pontassieve La carica di Argilli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Iloggi aattende il, fanalino di coda ma in evidente ripresa. "Sarà una bella battaglia – ha detto– la sesta del mese di gennaio. Sarà molto impegnativa e mi aspetto delle difficoltà perché il doppio turno infrasettimanale di gennaio è stato particolarmente probante per tutti. A proposito credo che sia stato un peccato giocare un derby come quello contro l’Asta di mercoledì, che avrebbe meritato una cornice di pubblico migliore. Detto questo pensiamo alconsapevoli che non è mai facile vincere indipendentemente dall’avversario e dalla classifica. Il campionato è molto bello, tirato ed equilibrato". L’Asta Taverne sarà invece di scena in casa della Nuova Foiano. "La squadra sta bene, non ci sono stati strascichi dopo la partita di mercoledì, al massimo ...

C’è solo un risultato a disposizione per il Civitavecchia Calcio nel nuovo turno di Eccellenza, il quinto per il girone di ritorno. Alle 15, con cambio d’orario da questo turno per le gare interne per ...La Ssd Imperia Calcio comunica l’elenco dei convocati per la partita Taggia-Imperia di domani, 28 gennaio 2024 ore 15 a Taggia (a porte chiuse) valevole per la diciannovesima ma giornata del ...Terminato in parità (1-1) l’anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza tra Bosa e Tharros ...Pareggio (1-1) tra Terralba e Calcio Pirri. Le altre sfide di domenica (alle ...