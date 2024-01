Calcio | beata gioventù | le promesse italiane da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen – È stato pubblicato nello scorso mese di dicembre il novantesimo rapporto del Cies – acronimo francese per Centre International d’Etude du Sport. Nel suo ultimo lavoro il gruppo di ricerca indipendente si è focalizzato sulle migliori leve del panorama calcistico mondiale., chi sono leda seguire con particolare attenzione?Il rapporto del CiesL’analisi dell’organizzazione svizzera si è concentrata su quei calciatori, nati dal 2003 in avanti, impiegati in maniera – più o meno – continuativa nell’ultimo anno solare. La statistica non fa riferimento al semplice minutaggio. Nello studio viene infatti valorizzata la competitività di ogni singola gara e la percentuale di minuti giocati come prima scelta. Ovviamente tra i migliori 270 del globo (suddivisi in nove ruoli) troviamo ...