Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024 | brilla Laurence Pithie Ottavo Christian Scaroni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Seconda gara World Tour per la stagione di ciclismo: si corre nuovamente in Australia con il classico appuntamento con la. A trionfare, per la prima volta nel massimo circuito internazionale, è il neozelandese. Per il classe 2002 secondo successo in carriera: la prima vittoria era arrivata l’anno scorso alla Cholet – Pays de la Loire. Volata ristretta quella che ha deciso la gara oggi sul circuito di Geelong, che aveva ospitato i Mondiali nel 2010. La corsa dedicata al vincitore del Tour de France 2011 è stata decisa al photofinish: il corridore della Groupama – FDJ ha beffato di millimetri Natnael Tesfatsion della Lidl – Trek e Georg Zimmermann della Intermarché – Wanty. Nella top-5 due dei favoriti ...

