Buoni Fruttiferi Postali prescritti | pene salatissime per Poste Italiane | se li possiedi attivati subito

(Di domenica 28 gennaio 2024)deve assolvere a precisi obblighi informativi nei confronti dei titolari di. Cosa succede in caso di inadempienza?è stato ritenuto responsabile per non aver consegnato ai titolari diil relativo Foglio Informativo Analitico, in cui era specificata la scadenza di tali prodotti. Cosa succede se ivanno in prescrizione? (informazioneoggi.it)La vicenda fa parte della campagna “Buono tradito“, promossa da Confconsumatori. Nel dettaglio, il Tribunale di Pavia ha dichiarato che i risparmiatori che possiedono deidevono necessariamente essere risarciti per i danni causati dal mancato invio, da parte di ...

Poste Italiane deve assolvere a precisi obblighi informativi nei confronti dei titolari di Buoni Fruttiferi. Cosa succede in caso di inadempienza Poste Italiane è stato ritenuto responsabile per non ...BTP fuori dal calcolo ISEE per i piccoli risparmiatori che investono fino a 50mila in Titoli di Stato o Buoni Fruttiferi Postali: novità in Manovra 2024. Ultima asta BTP con collocamento titoli con ...Quali sono le differenze tra la buono fruttifero postale cartaceo o dematerializzato e come passare dal primo al secondo per evitare di perdere i soldi ...