Bufera sull' agenzia Onu per i rifugiati palestinesi | adesso due milioni di persone sono a rischio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non si placa la tempesta che ha travolto l'organizzazione Onu per i(Unrwa). Dopo le accuse di complicità di alcuni dipendenti con Hamas e il coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre, non è bastato allontanare i sospettati e avviare un'indagine: dopo gli Usa, anche Italia...

Non si placa la tempesta che ha travolto l'organizzazione Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Dopo le accuse di complicità di alcuni ... (europa.today)

Non si placa la tempesta che ha travolto l'organizzazione Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Dopo le accuse di complicità di alcuni dipendenti con Hamas e il coinvolgimento nel massacro del 7 ...La bufera fa innervosire Hamas, che chiede la revoca della decisione Onu di licenziare i 12 «solo sulla base di informazioni del nemico sionista», accusando l’Agenzia d’aver tradito «il diritto di ...L’imprenditrice digitale cremonese è da settimane nell’occhio del ciclone a causa di alcune iniziative commerciali spacciate per beneficienza, ma sulle quali la Procura di Milano sta indagando in modo ...