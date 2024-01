Brescia-Pistoia oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 18^ giornata dellaA1di. La formazione di coach Magro nella scorsa giornata, complice la sconfitta di Venezia, si è guadagnata la testa solitaria della classifica. Ora, un insidioso incrocio con la squadra di coach Brienza, che nell’ultima trasferta ha perso in maniera netta contro Sassari, ma si è trattata dell’unica sconfitta nelle ultime quattro giornate. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 28 gennaio sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1 ...