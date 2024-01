Brescia difende la vetta contro l’Estra Pistoia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alle ore 16.30 la Germaniscende in campo perre il primato solitario in classifica. Avversaria la Estradell’ex Cantù Nicola Brienza. I precedenti dicono 4-0 al PalaLeonessa per la squadra del Cidneo, nella gara di andata finì 84-72 con il massimo stagionale di punti di Amedeo Della Valle, 26. "Mi piacerebbe vedere se saremo in grado di replicare davanti al nostro pubblico la prestazione di Trento e di provare ad evitare l’approccio che abbiamo avutoTreviso" il commento di Alessandro Magro. David Cournooh ha giocato la prima metà dell’annata 2016/17 a, collezionando 6.4 punti di media in 14 presenze. A.L.M.