Brazao cambia prestito | l’Inter definisce il suo ritorno in patria

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha terminato in anticipo la sua esperienza in Serie B con la maglia della Ternana. Secondo quanto riportato Matteo Moretto, il giovane portiere brasiliano è pronto per tornare in Brasile. NUOVO– Nuova esperienza inper il giovane Gabriel, portiere di proprietà dele negli ultimi mesi alla Ternana. Per lui si tratta del sestonegli ultimi cinque anni, e in mezzo anche una rottura del crociato. Il ragazzo proverà a rilanciarsi incon la maglia del Santos, dove giocherà fino al termine di questa stagione. Trattativa ormai in stato avanzato trae i brasiliani. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Arrivano sempre più conferme sul giovane portiere brasiliano Brazao di proprietà dell'Inter e in prestito alla Ternana. Secondo quanto riferito dal sito Gianlucadimarzio.com, il portiere tornerà in ne ...