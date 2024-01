Botta e risposta tra Scalfarotto e Alemanno | “Prova a essere Navalny in Russia” “Invece Assange ha una vita perfetta | vero?” Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)a Omnibus (La7) tra Gianni, segretario nazionale di Indipendenza!, e il senatore di Italia Viva Ivan. Il tema del dibattito è l’Unione Europea, che il parlamentare renziano difende strenuamente definendolo ‘un modello’ e dissentendo al contempo da Paolo Cento, ex deputato dei Verdi, che esprime contrarietà all’invio di armi in Ucraina: “Io credo chedobbiamo sostenere l’Ucraina fino all’ultimo respiro, perché rappresenta anche i nostri valori. Il sistema che Putin propone è un sistema autoritario”.allarga le braccia ecommenta: “Alekseie poi mi dici se allarghi le braccia. Chi non la pensa come Putin finisce investito in una ...