Bonolis la chiama “signora” | la reazione della direttrice d’orchestra | “Ho provato tristezza”

(Di domenica 28 gennaio 2024) È diventata un caso la serata inaugurale di Pesaro 2024 capitaleCultura. L’evento si è tenuto il 20 gennaio, alla presenza anche del presidenteRepubblica Sergio Mattarella, ma solo negli ultimi giorni sono state rilanciate sui social alcune parole di Paolo, presentatoreserata. A diventare virale è stata la battuta rivolta a una delle orchestrali (“Complimenti a quella signorina lì in fondo, molto sexy. Che suona lei?”) e anche allaFrancesca Perrotta,ta “” o “signorina”. “La bambina che sono stata era felice di incontrare il suo mito di Bim Bum Bam”, ha commentato lasu Facebook. “ma la donna che sono oggi ha...

"La signora Perrotta ora ci fa una presentazione ampia di questa orchestra Olimpia" ha detto Bonolis, subito ripreso dalla musicista: "Mi può chiamare direttrice eh, non mi offendo". Il conduttore a ...La rabbia dei futuri coniugi: discriminata per la carnagione scura Bonolis la chiama «signora», la rabbia della direttrice d'orchestra: «Denigrante. E che tristezza le sue battute» ..."Non vedo perché un uomo possa chiamare una direttrice “signora” o “signorina”, quando nessuna presentatrice direbbe “signor Muti”". Un passo falso, quello di Bonolis, che però fa il paio con un'altra ...