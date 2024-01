Bologna | Orsolini | «Il gol mi mancava | spero non sia l’ultimo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le parole di Riccardo, attaccante del, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblu contro il Milan Riccardoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Milan. Di seguito le sue parole. PRIMO GOL COL MILAN – Minon sia. Sono contento, è arrivato in un momento particolare in cui stavamo soffrendo. Poi siamo stati bravi a riacciuffare la partita. SUBENTRATO – Da fuori è difficile vedere le partite dei tuoi compagni, vorresti essere lì a dare una mano insieme a loro. Aspettavo il momento giusto che mi chiamassero. Sono entrato in campo voglioso per ribaltarla, fortunatamente è andata bene. COSA HA PENSATO SUL RIGORE – Maignan è grosso, forte, potente. Ho cercato di non guardarlo negli ...