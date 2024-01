Bologna | orgoglio di rigore Domina a San Siro | poi va sotto Al 92’ Orso firma un pari d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini Non è importante dove arriverà alla fine questo. Non è una questione di classifica, ma di prospettiva. Quello che conta è la scalata fatta da questa squadra che fino a due anni fa si nascondeva nel limbo di metà classifica e ora guarda dritto negli occhi tutti, senza complessi di inferiorità. Il pareggio d’, di rabbia, ma soprattutto di calcio che i rossoblù strappano a Sanè un certificato di qualità - un altro - su un percvirtuoso, costruito in coppia dalla società e da Thiago Motta. Un salto in alto nelle ambizioni, un’arrampicata sulle gerarchie. Ilchea San, giocando a viso aperto e alla. L’aveva già fatto due volte contro l’Inter, imponendole il ...