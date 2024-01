Bologna | la risposta di Thiago Motta sull’interessamento del Milan

Thiago Motta, espulso durante Milan-Bologna per proteste, ha risposto così in conferenza stampa sull’interessamento del Milan per la prossima stagione: "Sono soddisfatto della mia carriera da ...Il Milan esce dal match col Bologna con più di un rimpianto ...chiesto l'allenatore del Milan interrompendo la domanda che gli si stava ponendo. Pronta la risposta di Matri ("Mi dispiace per lei ma ...Al 16' di Milan-Bologna l'arbitro della gara ha fermato il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan, fatto oggetto di cori razzisti nella gara con l'Udinese. Tutto lo stadio ha partecipato, ...