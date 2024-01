Bologna città 30 | cittadini in coda per firmare contro il provvedimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 - Code già dopo le 9 di mattina in piazza Galvani ai banchetti di Fratelli d'Italia perla30. "Nonostante il clima gelido, centinaia di persone hanno già firmatounassurdo che confligge con il Codice della strada, come peraltro ha già indicato il ministero. Per questo a nostro avviso le multe sono impugnabili, quindi chiediamo al sindaco Lepore di revocare immediatamente le ordinanze sulla30". Corsia preferenziale in via Farini a: “Necessaria, non c’è alternativa”30, il sondaggio online del Carlino: come partecipare In fila, molti simpatizzanti e iscritti di Fratelli d'Italia, ma anche diversi...