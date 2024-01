Bob a 2 femminile | Kim Kalicki vince a Lillehammer davanti a Laura Nolte e le si avvicina in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Kimsi è aggiudicata la tappa di(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 22023-2024. Sul budello scandinavo abbiamo vissuto una bella battaglia ad alto livello, con la tedesca che ha centrato il successo, il suo primo della stagione, il quarto consecutivo per la squadra teutonica. A questo punto lagenerale vede al comando un terzetto tedesco.è ancora in vetta con 860 punti contro gli 813 di Kime gli 803 di Lisa Buckwitz. Quarta Melanie Hasler con 736, quinta Kaysha Love con 728 a pari merito con Breeana Walker. La tedesca Kimquindi ha vinto la gara dicon il tempo complessivo di 1:43.62 (51.68 e 51.94) e 19 centesimi di vantaggio sulla ...