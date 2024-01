Binaghi su Sinner | “Atleta incredibile | emozione straordinaria”

Complimenti alla FITP ed al suo presidente Angelo Binaghi che dopo la Coppa Davis conquista un altro importante successo. Il lavoro svolto in questi anni ha portato grandi risultati e, soprattutto, ...L'italiano lo ha iniziato a parlare a 14 anni, quando ha deciso di trasferirsi in Liguria capendo che dopo gli scii - campione anche lì - il suo sport sarebbe stato quello con ..."Sacrificio, impegno e tanto cuore. Grazie Jannik per aver tenuto sveglia, per quasi una settimana, un'intera Nazione che insieme ha tifato e gioito per te. La vittoria agli Australian Open rappresent ...