Bimbo abbandonato in ospedale ad Aprilia | gli infermieri | ‘Lo abbiamo chiamato Lucas’

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lucas, è questo il nome che il personale sanitario dell’Città diha dato al piccolo trovato venerdì sera nella sala d’aspetto del presidio ospedaliero. Una scelta non casuale. Il bambino, che ha tra i 6 e gli 8 mesi, mentre medici ecercavano di scegliere per lui un nome, quando è stato pronunciato: ‘, si è girato, come a dare il suo assenso.inad– (ilcorrieredellacitta.com)La storia del piccolo Lucas,dalla mamma nella sera del 26 gennaio scorso, ha scosso l’opinione pubblica, ma di contro ha portato una ventata di gioia all’interno dell’, dove un po’ tutti sentono che quel piccino, in qualche modo, faccia parte della propria ...

