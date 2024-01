BigMama | “Ci tengo a normalizzare il posto delle persone grasse in tv”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte“, si è presentata con questa ironiafra le pagine del Corriere dove ha confessato di aver avuto un tumore due anni fa. “Ho scritto il mio primo brano a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tiratopietre addosso per il mio aspetto fisico. Nella mia musica mi piace mettere sempre messaggi forti e questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa. Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri; è anche un modo per scusarmi con la me bambina: se ti dicono che non puoi cantare perché sei grassa, perché sei donna, perché vieni da un paesino, fregatene”. A domanda diretta “Giorgia Meloni è al Governo, qualcosa sta cambiando?”ha ...