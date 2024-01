Big Mama | “A scuola mi bullizzavano Mi prendevano in giro pure i professori Sanremo rivincita”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Marianna Mammone, in arte Big, sarà fra i cantanti a esibirsi e gareggiare al prossimo festival della canzone italiana con La rabbia non ti basta, adal 6 al 10 febbraio. Il palco dell'Ariston è per la giovane, che si racconta in una intervista a Il Messaggero, unaL'articolo .

La rapper Big Mama, all'anagrafe Marianna Mammone, porta in gara a Sanremo 2024 un brano molto forte, 'La rabbia non ti basta', che è insieme una dedica alla Marianna piccola e un messaggio universale ...Sceglie di puntare sul potere delle donne Big Mama. Lo fa scommettendo su tre giovani artiste per la serata dei duetti la rapper irpina - vero nome Marianna Mammone, in gara al festival di Sanremo nei ...Un brano che è una dedica alla Marianna piccola (Marianna Mammone è il vero nome di Big Mama) e un messaggio universale che non ha un nome solo. Bullismo, violenza, buio interiore, ma anche forza e ...