Biden sta per fregare Netanyahu | la strategia segreta per frenare la guerra

(Di domenica 28 gennaio 2024) Colpo di scena sul conflitto in Medio Oriente. L'amministrazionesta valutando l'utilizzo delle vendite di armi a Israele come una leva strategica per persuadere il governo di Benjamina riconsiderare le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Indicazioni provenienti dalla Casa Bianca hanno spinto il Pentagono a esaminare attentamente le forniture di armamenti richieste da Israele, identificando potenziali punti di pressione, anche se al momento non sono state prese decisioni definitive. Le fonti rivelano che, di fronte a richieste insistenti da parte israeliana per ottenere ulteriori armamenti, tra cui bombe aeree di grandi dimensioni, munizioni e difese aeree, gli Stati Uniti stanno valutando l'opzione di rallentare o addirittura sospendere le consegne. Questa mossa, rivela l'Nbc, mira a spingere Israele a intraprendere azioni ...