Biathlon | Italia terza nella staffetta mista agli Europei! Vince la Norvegia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Buonissimo risultato dell’Europei di2023-2024. A Brezno-Osrblie, in Slovenia, gli azzurri Nicola Romanin, Nicolò Betemps, Beatrice Trabucchi e Hannah Auchentaller disputano una gara solida e conquistano il bronzo, chiudendo dietro soltanto alla, prima, e alla Francia, seconda. Andiamo con ordine. Are è, come da pronostico, ladi Isak Frey, Johan-Olav Botn, Ida Lien e Maren Kirkeeide, che termina la gara in 1:04:23.3 con sette ricariche effettuate e un giro di penalità. Stesse ricariche e stessa penalità per la Francia di Theo Guiraud Poillot, Antonin Guigonnat, Oceane Michelon e Camille Bened, seconda al traguardo con un ritardo di 14”6 dalla ...