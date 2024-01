Biathlon | gli svedesi Ivarsson e Andersson trionfano nella staffetta a coppie miste agli Europei Quinti Cappellari Zingerle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fanno festa Antone Saravalida per gli2024 di biatlon. A Brezno-Osrblie, in Slovacchia, i duecommettono pochi errori al poligono (0+6) e, anche grazie a un’ottima prova generale sugli sci, vincono una magnifica meda d’oro.gli italini Danielee Linda. 41:50.1 il tempo finale di, che hanno chiuso con 17”5 di vantaggio sui norvegesi Vebjoern Soerum (0+7) ed Emilie Aagheim Kalkenberg (1+7), secondi, e 43”9 sugli austriaci Patrick Jakob (0+5) e Kristina Oberthaler (0+4), terzi. Quarta posizione a 45”4 invece per i moldavi Maksim Makarov ...