Bergomi | “Su De Ketelaere devo fare mea culpa Pensavo che …”

L’ex calciatore Bergomi ha parlato a SkySport per analizzare le ultime prestazioni dell’ex rossonero De Ketelaere. PAROLE – «Devo fare un mea culpa su di lui. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità ...Intervenuto ai microfoni di Sky, l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Beppe Bergomi ha commentato la stagione del calciatore Charles De Ketelaere, in prestito all’Atalanta dal Milan. LE PAROLE ...Dopo una prima stagione in Italia non andata secondo i piani, il belga sembra ora aver trovato il posto ideale per dimostrare a tutti di cosa è capace. Charles De Ketelaere in questa stagione non è pi ...