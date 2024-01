Beniamino Zuncheddu | il risarcimento dopo 33 anni in cella da innocente | «Volevo farmi una famiglia | mi hanno rubato tutto»

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’istanza dipersta per partire, ma33passati in carcere da persona completamente estranea alla vicenda di cui era accusato, l’ex pastore sardo sa perfettamente che nulla potrà tornare come prima. «Nessuno potrà darmi quello che ho perduto – dice al Messaggero – Desideravo una». Nel processo di revisione, la Corte d’Appello penale di Roma ha stabilito chenon ha commesso la strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991, per la quale era stato condannato all’ergastolo. I giudiciinviato gli atti sulle tre presunte false testimonianze alla procura. Tra queste c’era anche quella del poliziotto che indagò sulla vicenda e mostrò a uno dei testimoni una foto di, ...

