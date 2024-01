Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni | «Io | invecchiato in cella | volevo solo una famiglia Quegli anni sono perduti»

E’ stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu , l’uomo in carcere da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio del 1991. Lo hanno deciso i ... (ilcorrieredellacitta)

"Mi sentivo come un uccellino in gabbia senza la possibilità di poter fare niente". Lo ha detto Beniamino Zuncheddu , l'uomo assolto nel processo di ... (tg24.sky)

L’istanza di risarcimento per Beniamino Zuncheddu sta per partire, ma dopo 33 anni passati in carcere da persona completamente estranea alla ... (open.online)

“Non nascondo che dopo la sentenza ho pianto..”. A parlare ai microfoni del Corriere la procuratrice Francesca Nanni, che riaprì il caso di Beniamino Zuncheddu, pastore che dopo 33 anni trascorsi in ...Zuncheddu: la lunga battaglia legale e le conseguenze di un depistaggio che ha cambiato una vita. Beniamino Zuncheddu, un ex pastore sardo originario di ...Il caso di Beniamino Zuncheddu è tornato a far parlare di sé dopo che il pastore sardo è stato assolto, dopo 33 anni di carcere, per non aver commesso la strage del Sinnai. Ma non tutti sanno che ...