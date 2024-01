Benevento 5 | che peccato | avanti di tre reti | la Roma agguanta il pari nel finale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuticapitale. Il GG Team Wearesce con undal Pala To Live didopo aver chiuso il primo tempo sul triplo vantaggio: i locali, nella ripresa, hanno rito la squadra di Centonze nel ‘derby’ a tinte giallorosse. Matheus non è al top della condizione, in porta ci va Fabrizio Lepre con Imparato, Fetta, Arvonio e Milucci a completare il quintetto iniziale. La capolista spinge sull’acceleratore sin dalle prima battute, con Marcio Ganho decisivo in tre circostanze. Lolo Suazo colpisce il palo, Lepre è attento su Kamel. Il match si sblocca al 12?. Rimessa laterale di Lolo Suazo con tiro al volo di Arvonio in allegato ed è 0-1. Non trascorrono neanche tre minuti che gli ospiti raddoppiano: la pressione di De Crescenzo è ...

TARANTO. Oggi pomeriggio alle ore 16:15 in campo allo stadio “Iacovone” la Serie C girone C 2023/24, il Taranto sfida il Benevento per la ventitreesima giornata della competizione. Pugliesi reduci ...La Delegazione di Benevento dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha svolto sabato 27 gennaio, presso la Basilica di San Bartolomeo, il primo momento di formazione dell’anno 2024 con ...Per quanto riguarda gli ospiti, il Benevento adotterà probabilmente un 3-4-3, confermando una formazione alquanto offensiva. In attacco, è difficile immaginare una formazione che non includa Starita, ...