Beatrice Luzzi shock su Greta Rossetti | parole durissime al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 28 gennaio 2024)parlando con altri concorrenti delha fatto dichiarazioni molto pesanti su. Infatti, dopo esserci rimasta male per alcuni comportamenti dell’ex tentatrice avuti in puntata, laha rivelato di non fidarsi più e di non credere che sia vera nella casa, avendo anche visto com’era prima di entrare al GF. Alfonso Signorini le metterà faccia a faccia nella puntata di lunedì 29 gennaio 2024?distruggedurante una conversazione a bordo piscina nella casa delcon Vittorio Menozzi e ...