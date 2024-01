Bayer Leverkusen | UFFICIALE | il nuovo 9 arriva dalla Spagna

Il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Xabi Alonso è ancora imbattuta in campionato e guida la classifica... (calciomercato)

Xabi Alonso , allenatore del Bayer Leverkusen , ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni Xabi Alonso , allenatore ... (calcionews24)

Il Bayer Leverkusen cercherà di consolidare il suo posto in testa alla classifica della Bundesliga quando ospiterà i rivali renani del Borussia ... (sport.periodicodaily)

Frena la capolista della Bundesliga 2023 / 2024 . Nella diciannovesima giornata del campionato tedesco, il Bayer Leverkusen non va oltre lo 0-0 contro ... (sportface)

Borja Iglesias è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. L'attaccante spagnolo lascia il Betis con la formula del prestito fino al 30 giugno, indosserà la la maglia numero 9 dei rossoneri.Travolto il Lipsia 5-2 dallo Stoccarda. Vince il Brema. Pareggiano 1-1 Hoffenheim-Heidenheim e Wolfsburg-Colonia. Il Bayer Leverkusen si imbatte nel Borussia M. In seguito al recupero vinto contro ...Il Bayer Leverkusen non va oltre lo 0-0 contro il Borussia Moenchengladbach nella partita della 19/a giornata della Bundesliga, e questo risultato permette al Bayern Monaco, vittorioso per 3-2 sul ...