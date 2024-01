Basket | vittorie interne per Brescia | Olimpia Milano e Virtus Bologna in Serie A Colpo esterno di Brindisi in ottica salvezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si sono completate da poco le sei partite di oggi per laA di, valevoli per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate. GERMANI-ESTRA PISTOIA 109-90 La Germaniconferma la prima posizione in classifica con una vittoria solida in casa contro l’Estra Pistoia per 109-90. Match subito in discesa per i lombardi grazie ad un primo quarto da 27-13, con la Leonessa che nel secondo parziale tocca anche il massimo vantaggio a +21 (39-18) chiudendo avanti di undici lunghezze all’intervallo lungo. Nella ripresa i toscani reagiscono e colmano il gap fino al -1 (58-57), con la Germani che si ricompone e conserva un possesso pieno di margine alla terza sirena (74-71). Nella frazione conclusiva l’Estra riesce ad impattare nel punteggio ...