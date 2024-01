Basket - Serie C» maschile Bama con Sansepolcro Compito difficilissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Terz’ultima gara della regular season della prima fase per unAltopascio (che riposerà l’11 febbraio), franchigia per la quale queste ultime gare sono poco più di amichevoli. Sì, perché, a quota 10, con tre gare da disputare, non cambierebbe molto la sostanza, anche vincendole tutte. Certo, migliorerebbe il piazzamento, forse, ma sarà necessario strappare la salvezza nelle fasi successive. Diventa fondamentale recuperare gli infortunati storici: Dal Canto, Chiarugi, Nieri. Comunque, questo pomeriggio, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, ore 18 (arbitri Martini di Porcari e Fabbri di Campi Bisenzio), si gioca contro Romolini. Un team che si è messo in evidenza: secondo peggior attacco per il club in provincia di Arezzo tra le compagini che hanno disputato sin qui sedici partite, ma ottima difesa. Tra l’altro i "Dukes" sono ancora in ...