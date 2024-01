Basket | Serie A2 2023 24 | Forlì vince a Udine | successi anche per Fortitudo e Trapani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) La domenica del 21esimo turno diA2 ha visto il successo dellaBologna, che90-77 al PalaDozza contro una Cividale in gran forma nell’ultimo periodo. A guidare la Effe sono Freeman e Aradori, autori rispettivamente di 25 e 24 punti, che consentono ai biancoblù di mantenere la vetta nel Girone Rosso. Al primo posto a pari merito c’è, che nel big match di giornata trova una grande vittoria in casa dell’Apuper 73-61. I romagnoli rimontano nell’ultimo periodo e grazie ai 23 di Allen lasciano al palo i bianconeri, fermi in terza posizione in classifica. Nello stesso gironeVerona, che si impone 69-57 sul campo di Nardò e aggancia Trieste in classifica al quarto posto. Proprio la formazione alabardata ...